據路透報導，有知情人士表示，中國一家國有銀行的莫斯科分行看到來自俄羅斯企業希望開立新帳戶的詢問數量激增，過去幾天，就有200至300家公司來接洽希望開設新帳戶。
消息人士表示，許多尋求開設新帳戶的公司都與中國有業務往來，預計這些公司的人民幣交易將增加。
美國以及歐盟等國家正在將俄羅斯經濟從全球金融體系中隔絕出來，要求跨國企業停止銷售，切斷聯繫，並拋售價值數百億美元的投資。
中國大陸多次表示反對制裁俄羅斯，稱這麼做無濟於事，並堅持與俄羅斯保持正常的經濟和貿易往來。
據路透報導，有知情人士表示，中國一家國有銀行的莫斯科分行看到來自俄羅斯企業希望開立新帳戶的詢問數量激增，過去幾天，就有200至300家公司來接洽希望開設新帳戶。
消息人士表示，許多尋求開設新帳戶的公司都與中國有業務往來，預計這些公司的人民幣交易將增加。
美國以及歐盟等國家正在將俄羅斯經濟從全球金融體系中隔絕出來，要求跨國企業停止銷售，切斷聯繫，並拋售價值數百億美元的投資。
中國大陸多次表示反對制裁俄羅斯，稱這麼做無濟於事，並堅持與俄羅斯保持正常的經濟和貿易往來。
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