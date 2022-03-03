劉峻緯（阿緯）成功跨界副業，目前手上擁「點點心」、「忠青商行」代理權等11家餐廳，3日上午發生全台大停電，許多公司、餐廳受到影響，阿緯表示一早就處理各門市停電、跳電問題，「Line訊息要被擠爆了」，並提到原先各門市都有停電或跳電的狀況，下午只剩下台南停電，不久後所有門市都開始正常營業。

阿緯分享公司處理停電三步驟的SOP，分別為三大安全確認程序，「1.人員安全、2.設備安全、3.食材安全。」他這幾年努力撐過疫情危機，近期專心拓展事業，開始展店至南部，預告今年除了剛開幕的台南三井店，預計會再開3間點點心、2間忠青商行等，工作滿檔，開心說：「今年還是保持戰鬥力。」

阿緯在餐飲業經營有聲有色，日前表示：「有時都想問自己怎麼做到的，或許就是每天多努力一點，用心一點，一步步實現的。」他也自我鼓勵：「未來我們還要更努力一下，往更大的目標前進。」並感謝老婆一路以來支持，3日一得知全台大停電後，馬上開始忙公事，阿緯甜蜜說：「我老婆當下送上『不打擾我』的時間跟空間，讓我處理事情。」相當感謝老婆體諒、貼心。