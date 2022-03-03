機車、腳踏車是通勤移動的好工具，有名高雄正妹因出門皆有男朋友或同事載送，至今23歲不會學會騎乘，每次出門聚會都被問「怎麼不騎車來」，讓她非常困擾上網請教「23歲不會騎車的人多嗎」；網友評論兩極，但也有網友建議她可以直上四輪汽車。

一名高雄正妹在「匿名公社」發文，她表示自己自小就被保護的很好，出門都有男朋友或是同事幫忙載送，至今23歲還不會騎機車、腳踏車感到丟臉，當有朋友問她「怎麼不騎車來」，讓她每次都得瞎掰理由騙友人；因此她上網求問23歲「不會騎機車、腳踏車的人算多嗎」。

文章一出，網友評論正反兩極，大部分網友表示「個人覺得 這是基本的 該學一下」、「只是想不嘗試永遠學不會...等到老了只會當累贅嫌」、「還是要自己成長...不難」、「放輕鬆...很容易就可以學會」、「沒人會教妳 只有自己找感覺」。

不過也有網友安慰她表示「有這種命，要保持」、「我就都不會 沒啥好丟臉」、「這樣當公主不錯啊 只是沒行動力」、「不會騎，會覺得你很單純，可愛，不會丟臉」、「這叫好命」、「有人騎就好」、「不會騎也沒什麼大不了的吧 直接說就好囉」、「什麼時候學都不嫌晚」。

另外也有網友表示她可以直上汽車，或是生活在大台北都會區，可以不用學騎機車；不過原PO回應由於有些機車坐墊比較高，她坐上機車時腳碰不到地，很怕機車傾倒受傷，導致她只敢站著扶住機車，用雙腳用走的方式保持平衡。

有名正妹表示23歲還不會騎機車、腳踏車，網友建議她放輕鬆，很容易學的。（翻攝自匿名公社）

有名正妹表示23歲還不會騎機車、腳踏車，網友建議她放輕鬆，很容易學的。（翻攝自匿名公社）