有「新疆維納斯」美名的女神娜扎(古力娜扎)，擁有神仙顏值和前凸後翹火辣身材，還和迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，平時會透過社群分享生活點滴的她，今(3日)曬出9張健身美照，零死角顏值又美出新高度。

古力娜扎今曬出健身自拍照，並附文寫下「有在認真鍛鍊」，只見她穿上運動背心搭緊身褲，不僅超兇上圍快撐爆，小蠻腰和纖細四肢更是吸睛，完美S曲線一覽無遺，好身材讓網友都看傻。

娜扎曬健身美照。(圖／取自娜扎微博)

娜扎美出新高度。(圖／取自娜扎微博)

而古力娜扎精緻無瑕疵臉蛋和吹彈可破的肌膚，同樣吸引網友目光，「美出新高度」、「狀態也太好了吧，美女絕了」、「這身材誰不想擁有」、「太美了，果真自律的人都很美」。

擁有精緻美貌和空靈氣質的古力娜扎，因仙氣十足臉蛋讓她有「新疆維納斯」封號，更被封為「新疆四美」，不過她在去年大陸知名論壇虎撲舉辦的女神票選中，被「最美妃子」李沁打敗，僅奪下亞軍，讓不少粉絲都替她打抱不平。