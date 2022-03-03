歷經30年風雨，中友百貨屹立不搖，今年歡慶30週年，今（3）日邀請數百家合作廠商舉辦一場盛大的聯誼會，最難得的是，長達23年不曾公開露臉的中友百貨董事長劉福壽，親自現身頒發獎座給在中友設櫃30年的合作廠商，以及服務滿30年的專櫃同仁與自家同仁。

中友百貨二代、總經理劉嘉誠對著數百位合作廠商致詞時指出，中友百貨30年來累積了高達82.5萬名的忠誠主顧客，其中約有11％、9萬人來自彰化，顯示彰化人的消費實力，而且彰化總人口數達到125萬人，卻沒有一家大型百貨商場進駐，因此，中友將首度插旗彰化打造百貨商場，近期將完成簽約，預計2025年開幕營運，「歡迎現場的合作廠商踴躍進駐設櫃」。

占地2150坪的彰化市第二停車場綜合商場BOT案，去年由中友百貨集團旗下的友聯國際取得經營權，全案預計投資25億元，打造樓高14層、樓地板面積約3萬坪的中友彰化店，將成為彰化地區首家大型百貨商場，未來將鎖定彰化、雲林、南投等區域的消費族群。

「中友30週年聯誼會」今日主要邀請合作滿30年的廠商及在中友服務滿30年的專櫃同仁及自有同仁，還有2021年營業額超過千萬元的232家廠商，現場還特別安排中友員工組成的合唱團，在聯誼茶會中演出，展現中友百貨強大的向心力。

劉嘉誠表示，中友百貨去年雖然受到疫情影響，年營收72.8億元，年減約8％；不過，中友對於今年即將開始的30週年慶卻是充滿信心，2022年營收目標將挑戰85.5億元，年增17.5％。

中友百貨母公司為中屋事業機構，旗下有中屋建設、中屋營造、友聯國際、明谷開發、友新開發、鉅堡工業、神農山莊、神農文教基金會等事業體。

中屋事業機構董事長劉福壽表示，今年不僅是中友百貨30週年，2025年是中屋機構成立50週年。中屋機構目前分為百貨、營建、農業三大主軸，其中，營建部目前積極推出新建案、農業部門成立埔里農莊，目前在南投縣魚池鄉及埔里鎮各有滴水農場、共好莊園及森形埔里農莊等，以有機、自然、友善土地的栽培農法種植農作物。