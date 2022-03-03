大陸國家發改委今（3日）消息稱，自今日24時起，大陸國內汽油價格上調260元（人民幣，下同）／噸，柴油價格上調255元／噸。折合92號汽油價格上調0.2元／升，95號汽油、0號柴油價格均上調0.22元／升。

本輪是2022年大陸成品油第4輪調價，4輪均為上漲。若算上去年12月底的一次漲價，大陸國內成品油零售限價實現「5連漲」。

以油箱容量50L的普通私家車計算，車主們加滿一箱油將多花10元左右；對滿載50噸的大型物流運輸車輛而言，平均每行駛一百公里，燃油費用增加8.8元左右。

調價後，大陸大多數地區車柴價格在7.8-8元／升左右，92號汽油零售限價在7.8-8元／升，多數地區92號汽油將邁入「8元時代」。

5連漲期間，汽、柴油累計上漲1265元／噸、1220元／噸，折合升價，92號汽油、95號汽油、0號柴油分別為0.99元／升、1.05元／升、1.04元／升。

金聯創成品油分析師王延婷對界面新聞表示，本輪計價週期內，俄羅斯和烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢，是引發原油大幅上漲的主要原因。尤其俄烏戰爭爆發後，美國及歐盟國家對俄羅斯制裁不斷加碼，導致原油市場供應危機升級。