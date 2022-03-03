日本首相岸田文雄今天再度嚴詞譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並表示稍晚將出席美日澳印「四方安全對話」（Quad）領袖視訊會議，預計就有關因應烏克蘭情勢交換意見。

日本放送協會（NHK）報導，岸田晚間舉行記者會說，俄國侵略是嘗試以武力片面改變現狀，不僅歐洲，也是動搖包括亞洲在內國際秩序基礎的行為，「要再度嚴厲譴責這種明顯違反國際法的暴行」。

岸田還說，在東亞安全保障環境嚴峻程度急速升高之際，堅守國際秩序基礎，絕不容許像這次以武力片面改變現狀，「從我國今後外交及安全保障觀點來看也是極為重要」。

他說，俄羅斯提升核子嚇阻部隊警戒態勢是荒謬絕倫，「我身為唯一在戰爭中遭受原子彈轟炸的國家，且出身原爆地廣島的首相，會在領袖外交及國際會議場合上強力訴求，即使是在萬一的情況下，也絕不容許利用核武進行威嚇，甚至是使用核武」。

岸田說，將積極推展領袖外交，稍晚他會出席美日澳印「四方安全對話」（Quad）領袖視訊會議，預計就有關因應烏克蘭情勢交換意見。

他說，烏克蘭情勢每天都在變化，在制裁等方面跟七大工業國集團（G7）緊密合作同時，也會在推動亞洲各國等方面，以日本政府立場對事態朝正面發展做出貢獻。

日本經濟新聞報導，被問到烏克蘭遭入侵對日本防衛預算等帶來哪些影響，岸田說，「必須考量從根本強化防衛能力」。

他強調，絕不容許以武力改變現狀的情況在印度太平洋、特別是東亞發生。