全台大停電，3日晚間7時，高市岡山仍未復電，街頭一片黑漆漆。（柯宗緯攝）

全台大停電，高雄身為重災區，截至今晚8時許，高雄仍有約69萬戶等待復電中，民眾苦不堪言，痛批台電又跳票。台電則坦言，入夜後用電需求增，負載又增加，何時供電仍是未知數，「但應該不會到午夜這麼久」。

台電高雄區處指出，目前停電區域包括：鼓山區、前金區、苓雅區、新興區、三民區、鹽埕區、梓官區、橋頭區、楠梓區、左營區、岡山區、仁武區、大社區、燕巢區、湖內區、阿蓮區、路竹區、田寮區、茄萣區、永安區、彌陀區，目前已復電戶數47萬6970戶、停電戶數60萬3312戶。

台電鳳山區處指出，目前停電區域為鳳山區部分、鳥松區部分、仁武區部分、大樹區部分、大寮區部分、小港區部分，已復電戶數69萬1062戶、仍停電戶數9萬1425戶。

台電原本預估入夜後會陸續恢復供電，未料傍晚太陽光電消失，又一波「復電又跳電」情況發生，高雄總計目前約69萬戶停電。台電指出，由於晚上負載增加，目前仍全力搶修中。至於何時全面復電，仍沒有確切時間，「但應該是不會到午夜」。