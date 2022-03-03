1名人妻婚後選擇在網路上匿名賣原味內褲，日前她收到第1筆訂單，一看訂購人資料崩潰發現「竟是公公」，事後發文問應該出貨嗎？沒想到文章一出，有另名網友發文說買到原味內褲，打開後發現竟和平常「擦小鳥」的內褲一樣，質疑遭詐騙，「內褲每天都在用了，幹嘛還要買？」該公公疑似每天意淫媳婦。

該名人妻在「爆料公社－匿名公社」上發文表示，先前因疫情影響，她與丈夫的商店開始發展電商，做各種團購、網拍，日前經好姊妹介紹，她才驚訝得知原來有人在賣「二手原味內褲」，直呼「實在刷新我的三觀」，心想即使用假照片、假名也不會被發現，竟也跟著一起賣內褲。

該人妻說，第1組客人向她詢問購買黑色內褲，她一看購買人的資料，發現「手機號碼怎麼看、怎麼眼熟」，回過頭翻找手機才發現該號碼竟是「公公的手機」。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該人妻說，之後有了第1名客人向她詢問購買黑色內褲，她一看購買人的資料，發現「手機號碼怎麼看、怎麼眼熟」，回過頭翻找手機才發現該號碼竟是「公公的手機」，而收件人的姓氏也是丈夫的姓，讓她崩潰問「我到底該不該『出貨』呢？怕以後看到公公時，會忍不住想起這件事」。

另1名網友發文說上網買到內褲後發現，該內褲與他曾經拿來「擦小鳥」的內褲為同1件，他平時與兒子、媳婦同住，並承認當時內褲就是媳婦的。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

其他網友則留言「以後可以免運」、「公公也不用網購了，直接到陽台上收就好了」；沒想到該文章PO出後，另1名網友匿名發文「上網買原味內褲被詐騙」，他說上網買到內褲後發現，該內褲與他曾經拿來「擦小鳥」的內褲為同1件，他平時與兒子、媳婦同住，並承認當時內褲就是媳婦的，文章最後提到「內褲每天都在用了，幹嘛還要買？我該退貨嗎？覺得被詐騙了」。