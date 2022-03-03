國際間近年來保護主義加劇，美國等西方國家加大對中國大陸的圍堵力度，這是否會打亂中國大陸對外開放的節奏？大陸全國政協發言人郭衛民表示，現在國際形勢的確嚴峻複雜，國際社會亟待加強團結、共同應對挑戰。在這樣的形勢下，一些國家熱衷於拉幫結派，搞「小圈子」、「小團體」，以意識形態劃界來分裂世界，他們的這些做法違背了世界潮流、不得人心，但對外開放是中國大陸的基本國策，不會改變。

大陸全國政協十三屆五次會議今天（3日）下午召開新聞發佈會，針對外媒提問，西方國家加大圍堵中國，中國會如何堅持擴大對外開放政策？郭衛民引述中共總書記習近平多次強調，「中國將繼續擴大高水平對外開放」。

郭衛民舉例，近年來，中國公布一系列政策措施，對外開放不斷取得新進展。中國放寬了市場准入，連續縮短外資准入負面清單；分批次設立了21個自由貿易試驗區、建設海南自由貿易港；連續4年成功舉辦進博會；推動《區域全面夥伴關係協定》（RCEP）正式生效實施；積極推動共建「一帶一路」高質量發展。這些都是一些對外開放的重大舉措。

郭衛民接著說，去年，中國實際使用外資達到了1.15兆元人民幣，再創歷史新高。這充分說明了外國投資者對中國開放政策、營商環境和發展前景的信任。今後，中國還將採取切實步驟，不斷擴大高水平對外開放，共同建設開放型世界經濟。

郭衛民表示，大陸全國政協十分重視推動對外開放工作。去年，「實行高水平對外開放」作為一項重要議題，被列入專題議政性常委會會議進行深入討論；圍繞金融領域開放、推進共建「一帶一路」等議題召開了專題座談會；以「高質量建設自由貿易試驗區」為主題，組織重點關切問題情況通報會。外事委員會圍繞「『十四五』規劃對外開放重大舉措落實情況」開展專項民主監督工作，為推動高水平對外開放提供助力，這項工作會持續五年。

郭衛民舉例，去年大陸全國政協克服疫情帶來的不利影響，綜合運用網路視訊連線等多種方式開展工作，充分發揮政協在推動中外友好交流方面的作用。汪洋主席和全國政協其他領導同志出席了50餘場視頻會晤、國際會議等交流活動。全國政協有關部門與外國政府組織、相關機構、媒體智庫等進行了大量的對話交流。通過這些活動，介紹中國的發展和對外政策，分享經驗，交換意見，加深相互瞭解，增進彼此友誼，促進國家間務實合作取得新的進展。