南韓女星Amy（原名：李允智）2008年以《惡女日記第3季》出道，還來不及闖出名堂，就被毒品害慘。今（3日）韓媒報導，Amy因吸毒被強制驅逐出境，6年後回國又3度吸毒，被判處3年有期徒刑。

根據《韓國聯合通訊社》報導，40歲Amy被控違反禁毒法，但她主張自己是在被人控制的情況下吸毒，不過不被法院採信，春川地方法院原州分院今（3日）判處Amy三年有期徒刑，比檢察官提出的兩年六個月還要重。另一名同夥的37歲吳姓男子則被判三年六個月。

Amy是毒品累犯，2012年因想緩解整形的疼痛，偷偷施打牛奶針（異丙酚），被查獲後遭判8個月有期徒刑、緩刑2年，有美國公民身份的她，當時在保證書上承諾若再度犯法，就算被要求離境也不會有異議，想不到2年後她在緩刑期間再染毒，被韓方直接判處驅逐出境，即便Amy在社群平台祭出苦肉計「想當普通的韓國人與家人在一起」，還是被踢出國門。

直到2021年1月，Amy才被允許重新入境南韓，經過6年的歲月摧殘，她甜美的外型已不復在，身材也圓潤一圈，曾在社群媒體上自爆胖到83.5公斤；如今3度吸毒而入獄，實在不勝唏噓。

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