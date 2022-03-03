全台今日因台電電廠事故，導致高雄及全台各地發生停電情形，高雄市首當其衝，直到晚上仍無法正常供電，導致市內各重要路口交通號誌停擺。高市警局局長黃明昭隨即啟動危機應變機制，各分局長坐鎮指揮線上警力、義交全員投入停電號誌路口重要幹道及國道上下匝道處疏導交通，即時反映交通狀況至各廣播平台，維護民眾交通安全。

高市警局局長黃明昭隨即啟動危機應變機制，各分局長坐鎮指揮線上警力、義交全員投入停電號誌路口重要幹道及國道上下匝道處疏導交通。(高雄市警察局提供)

下午有部分地區恢復供電，值下班交通尖峰時刻，多數路口交通號誌仍未恢復運轉，因天色昏暗視線不佳，為維護市民安全，高市警局持續投入更多人力，到各重要路口指揮疏導，希望讓民眾平安返家；同時通知所有巡邏警力加強巡邏，同時開啟警示燈提醒往來車輛注意，展現巡邏能量，並加強防盜防竊，避免宵小趁黑打劫。

高市警局局長黃明昭隨即啟動危機應變機制，各分局長坐鎮指揮線上警力、義交全員投入停電號誌路口重要幹道及國道上下匝道處疏導交通。(高雄市警察局提供)

截至目前為止，台電已實施部分區域輪流停電方式運作，市區主要幹道及交流道路口、部分停電地區號誌無法運作路口，本局均有分派員警、義交在指揮疏導，維持整體行車順暢，並無壅塞情形，目前已投入疏導警力727人、義交128人，在此呼籲用路人行經停電路口慢看停，並遵守現場員警及義交人員指揮依序通行，請勿任意併排或違規停車，以維護自身及用路人之安全。