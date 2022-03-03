把握好天氣！中央氣象局表示，明（4日）天氣跟今天類似，僅北部及東半部地區偶有零星短暫雨，不過下周日（6日）開始受大陸冷氣團南下及華南雲雨區東移影響，全台氣溫降低且都有降雨機會。氣象粉專颱風論壇發布最新模式預報，預測下周一（7日）深夜至下周二（8日）是台灣最冷時刻，低溫下探12度。

中央氣象局表示，明（4日）各地都是多雲到晴的天氣型態，僅基隆北海岸及東半部地區雲量比較多，偶有零星飄雨；溫度部分，各地早晚低溫落在17到19度左右，白天高溫會比今天再熱一點，西半部地區預測約27到30度，東半部地區則落在25、26度。

周六（5日）東北季風增強，北部、東北部地區天氣稍轉涼，僅迎風面的東半部地區及北部山區有零星短暫雨；下周日（6日）受華南雲雨系東移影響，水氣逐漸增多，白天北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周日（6日）晚上到下周一（7日）大陸冷氣團南下，中部以北及東北部地區天氣轉冷，加上華南雲雨區東移影響，全台都有降雨的機會，尤其北部及東北部地區雨勢較明顯，有局部較大雨勢發生的機率，中部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨，下周二（8日）雨勢才會趨緩。

氣象粉專颱風論壇發布最新模式預報。（圖／翻攝自臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急）

溫度部分，「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，受大陸冷氣團南下影響，下周一（7日）深夜至下周二（8日）是最冷時刻，中部以北、宜蘭地區低溫下探12度，其他地區低溫約14至15度，下周三（9日）起冷氣團減弱，各地回暖。