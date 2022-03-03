台灣各地今日多處大停電，行政院發言人羅秉成稍早表示，經台電公司初步調查研判，為人為疏失所造成，台電公司董事長楊偉甫及總經理鍾炳利已表示請辭負責，王美花也向蘇揆自請處分。對於王美花是否該下台，台北市議員徐巧芯認為「領了處分去彰化選嗎？當然該下台」，宅神朱學恒直呼王美花「德不配位」。

台北市議員徐巧芯。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

羅秉成表示，蘇貞昌聽取初步報告後指示，現階段以恢復民生用電為最優先要務，要求經濟部次長曾文生親自到場指揮調度，儘速恢復用電，並要求此事應嚴查、嚴辦，下令經濟部於三日內提出完整書面調查報告，至於相關人員究責部分，待調查報告提出後即行處理。

徐巧芯、宅神朱學恒。(圖/翻攝自 朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道)

羅秉成表示，蘇貞昌並於今日傍晚協同行政院副院長沈榮津及王美花等人向總統報告上開初步調查及處理情形。

徐巧芯身為早餐店女孩芯潮流系掌門人，今天是不是也遇到停電了呢？最近一堆不用當兵的人在吵一定誓死捍衛國家（用鍵盤嗎），巧芯又是如何與他們對抗呢？ ft.徐巧芯

宅神朱學恒3日晚間邀請台北市議員徐巧芯談俄烏開戰議題及台灣303大停電，朱學恒先是表示，大家以為王美花會下台嗎？怎麼可能！徐巧芯則嘲諷，領了處分去彰化選嗎？宅神問徐巧芯「以妳的角度來看，王美花要怎麼處分？」徐巧芯說「當然要下台啊！我覺得她坐這個位子也坐太久了，因為她過去的專長是專利法律相關，但在台電這塊，她跟台電關係看起來也不是很好…」

宅神則說，她就不懂啦！因為以前通常是工業局的官員來接經濟部長，原因是工業局對能源相對熟悉，但是智財局懂的是智慧財產權這塊，她的專業和位子，嚴格來說是「德不配位」的。

徐巧芯則認為，去年5月全台大停電的時候，就應該要有人下台了，但發生幾次後，久了就沒人要辭了，說實話這種心態不是很健康。

宅神強調，不是大家要特別針對王美花，而是在蔡英文任內已經第四次了，但卻沒有人要負起政治責任，民主政治本來就是出了事就該有人扛責，每次第一時間只會派1450出來洗地，能解決問題嗎？