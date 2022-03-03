【大新聞大爆卦】

俄羅斯「衛星通訊社」3日報導，烏克蘭與俄羅斯的第二輪談判，將於鄰近波蘭邊境的白俄羅斯布列斯特州（Brest）舉行，時間為當地3日下午15時（台灣時間同日晚間20時）。前民進黨立委郭正亮認為，除了美國之外，俄羅斯沒把歐洲任何國家放在眼裡；他也預測，以後會槁木死灰的搞不好是拜登，因為拿不出辦法。

前民進黨立委郭正亮3日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，英語系大報很嚴肅在處理新聞，因為局勢有點變化，尤其是赫爾松被打下來之後。

郭正亮分析，烏克蘭有20萬軍人，12萬在烏東，因為長期內戰，這群人是有經驗的，所以現在都是打真的。現在紐約時報、華爾街日報、金融時報都很嚴肅在面對問題。

他認為，怎可能部隊綿延60公里卻沒有汽油？是非洲部隊嗎？可能有些零星的事件，譬如戰車機械故障，或是士兵被抓到後想爸媽在哭，這當然有，這都是零星花絮，真正戰爭不是看這些事。

郭正亮預測，以後會槁木死灰的搞不好是拜登，因為拿不出辦法，沒有下台階。以後如果澤倫斯基讓步或是俄羅斯成立傀儡政府，美國還有升高的作為嗎？又不派兵，要跟俄羅斯斷交嗎？籌碼是甚麼？

郭正亮直言，美國因為通膨，老百姓重視經濟，俄羅斯和烏克蘭糧食佔全世界出口將近四分之一以上，也是能源出口國。雖然美國能源和糧食可以自給自足，影響沒那麼大，但歐洲是糧食和能源的進口國，立刻飆漲，未來一定遠超過能忍受的幅度。

郭正亮認為，拜登沒有出兵就是因為沒有手段，連艦隊都不願意靠近黑海；而俄羅斯手段如此兇猛，譬如瑞典才說考慮加入北約，俄羅斯軍機就進入瑞典領空；日本有70人要加入志願軍，俄羅斯直升機也直接飛入領空。

他強調，俄羅斯因為領土太大，200多年來都習慣用軍事手段解決問題；若要惹他，如果沒有軍事手段，不知道要怎麼玩真的。而除了美國之外，俄羅斯沒把歐洲任何國家放在眼裡。