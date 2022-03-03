【LIVE直播】為全台大停電負責自請處分？ 王美花最新回應

今（3日）上午全台從北到南多處無預警大停電，行政院認定為「人為疏失」所造成。晚間並證實經濟部長王美花自請處分，王美花將於晚間9點30分赴台電召開記者會說明，這也是王美花自請處分後首度露面。最新消息請鎖定《中時新聞網》全程直播。

今天上午9點全台大停電，正值通勤尖峰時間，許多交通號誌無法正常運作，還有民眾受困電梯。台電表示，因興達電廠開關場事故，造成南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，導致南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20%，因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載。

王美花再度致歉，關於今天這樣的事故造，造成這樣的大停電，表達最深的歉意，也在下午到行政院，向蘇院長做報告，總統也非常關心，院長也率領同仁到官邸向總統報告，對於這樣的疏失，院長也有指示，一定要嚴查、一定要究責，會在三天內詳述提出報告。

王美花今天回答「賭雞排」問題時表示，當時被訪問的議題有沒有缺電，今天大停電是務操作的問題，導致電力受損，至於她個人的自行處分，行政院長蘇貞昌指示，趕快解決供電問題報告出來再處理。

對於補償的部分，王美花表示會比照萬隆電廠的停電的部分，工業用戶、家庭的用電會給予95折的補償，但是超過6個小時，會加倍補償，用打9折的方式處理。

台電表示，危機的意識跟專業的判斷，還須持續加強，在檢查機器、斷路器，檢測絕緣氣體，操作同事忽略這點，隔離開關在操作的時候，斷路器沒有絕緣，匯流排電流經一段路氣接地，造成跳脫，影響龍崎變電所相繼跳脫。

台電指出，晚間九點民生用饋線都已經完成送電，但部分縣市饋線仍在搶修，目前雲林約有9000戶、高雄約有8600戶合計約1.7萬戶停電中。預計稍晚，可恢復供電。

針對業者因停電損害的部分，台電表示，這部分需要依個案調查，到目前為止調查還未進行，會在這一兩天展開普查。