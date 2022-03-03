在228連假期間，網路上瘋傳一組女僕辣妹跑山的養眼照，坐在機車後座裙襬隨風掀起，屁股蛋直接露出，中間只有「一條線」讓人看傻；而被載的辣妹身分也遭起底，她是SWAG台越混血女優A meii，但本人對此澄清，「心裡只想玩，不是想紅什麼的」。

日前A meii在SWAG發文解釋被拍到跑山照一事，她表示跑山是她的個人興趣，平日或下雨天都會穿得很辣上山，但也都很低調，「這次被拍到是玩得太開心，心裡只想玩，不是想紅什麼的」，最後也感謝懂她的人，沒有隨網友起鬨。

在網路上瘋傳的照片中，A meii穿著特殊設計的女僕裝，坐在重機後座給人載，而追風過程中短裙也會隨風被吹起，後方民眾也正巧拍到她大露屁股蛋的火辣畫面；大洩裙底春光外，小褲褲是「一條線」也意外變成亮點，讓人大開眼界。

據A meii在SWAG平台上的自我介紹中，提到她是一名台越混血兒，平時愛騎重機，也能看到她積極經營該平台，不時更新動態還有多部18禁影片。