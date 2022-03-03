美國30年期固定房貸利率2月中升破4％創2019年10月來新高後，令2月底房貸需求停滯。但俄羅斯入侵烏克蘭令美國利率急跌，使30年期利率跌破4％，有助重振房貸需求回升而讓房價繼續漲。

據房貸資訊網Mortgage News Daily資料，30年期利率2月25日達4.18％，但1日已拉回至3.9％。

烏克蘭危機促使資金轉向債市避險，美國10年期公債殖利率一周內從接近2％急跌至低於1.9％。債價上漲代表價息下跌。美國債息走勢會連帶影響房貸利率隨之漲跌。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）2日公布上周（迄2月25日止當周）房貸申請案數量跟前周基本持平，這跟房貸利率走高有關。

房貸利率持續走高，上周30年期利率較去年同期高出將近1個百分點，讓之前已鎖住較低利率的房貸戶沒有轉貸需求。轉貸目的是尋求更低房貸利率，通常在利率走低時才有轉貸需求。

雖然上周申請轉貸案件數量較前周增加1％，但跟去年同期相較仍大幅減少56％。上周轉貸占整體房貸比率從前周50.1％下降至49.9％。

高房價和房市待售物件嚴重不足，也令住宅買家繼續裹足不前而減少房貸申請數量。上周申請房貸去買房的數量較前周下跌2％，較去年同期減少9％。這跟高房價有莫大關係。

資料供應商CoreLogic最新資料顯示美國1月房價年增約19％，為逾四十五年來最大增幅。這導致全美平均每件房貸申請金額上升至45萬4400美元再創新高。

外界認為30年期利率開始拉回能增加買家的負擔能力，有助美國房價繼續走高。

雖然聯準會仍未有改變今年升息與縮減資產負債表的計劃，房貸利率下跌可能是短暫現象，但目前房貸利率仍偏低和房市供不應求等會繼續推升房價。