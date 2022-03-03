才拉一個音就停電 竹縣成功國中弦樂團超狂「盲奏」完賽

新竹縣成功國中藝才班學生參加全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，樂團才開拉一個音，就因停電而燈光全滅，學生們臨危不亂，一片漆黑中仍繼續拉琴，整段樂曲完美演奏完畢，贏得在場評審掌聲。有演奏中提琴的學生事後跟家長表示，練習得太熟練了，根本不用看指板。

成功國中藝才班3日上午前往新北市三和國中參加全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，演奏曲目為Benjamin Britten ：Simple Symphony Op.4 4th movement。當學生們才拉出第一個音，沒想到燈光居然瞬間全滅，這群學生們卻絲毫未受影響，悠揚的樂聲持續進行，一氣呵成、行雲流水。

直到整首曲子演奏完，幾乎沒有任何差錯與瑕疵，約3分鐘的樂曲在黑暗中的完美詮釋，也讓台下評審給予熱烈掌聲。現場志工與家長將拍攝影片放上網，引起網友們熱烈討論，大讚藝才班學生「紮實的訓練跟處變不驚的精神，絕對超越特優！」還有人大讚學生表現是「台上三分鐘，台下八年功！」足見學生們精熟樂曲。

有家長好奇問拉中提琴的學生：「這麼黑，看得到指板嗎？」學生們則表示，因為練習得太熟練了，根本無需看指板就能拉出正確的音，自己坐在最前排，隱約可以看到指揮的影子，全多虧平常的練習。

陪同學生參與競賽的黎老師表示，原本在後台監看電視時，畫面突然消失，但音樂仍然持續，一開始為是電視螢幕出狀況，但透過後台門縫一看，才發現竟然舞台是全黑狀態，也因為音樂持續進行，現場工作人員也未叫停，直到指定曲結束後才宣布暫停。

學生們則在現場等待兩個小時後，重新在演奏一次該樂曲。黎老師大讚學生們表現鎮定，且樂團與指揮之間的默契十足，整體表現讚到「打兩百分都不夠！」

成功國中藝才班是竹縣管弦樂團編制最完整的學校，征戰全台各大音樂競賽皆有斬獲，2018年在宜蘭參加全國賽事弦樂也拿下特優第1、管弦樂團則第2，成績均不俗。