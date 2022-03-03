宋允兒受金喜善之邀，特別出演《第9號房》。（八大提供）

韓劇《第9號房》述金喜善扮演的律師、與受刑人金海淑因意外靈魂交換重置，展開復仇進而重生的故事，充滿懸疑奇幻的另類戲劇風格，開播後討論度高，正在八大戲劇台熱播中，即將迎接劇情最後高潮，收視率再創新高。

昨（2日）晚播出劇情中，金喜善告訴金英光，她之前犯下的那些錯，全都變成迴力鏢回到自己身上，因此想要重新接手訴訟官司，揭開李璟榮飾演的奇山會長真面目。這段金喜善「改邪歸正」的反轉情節，在35-44歲女性觀眾以1.71收視，成為昨晚收視最高點。根據AGB尼爾森2日收視調查，該集也在有線電視4歲以上收視0.96、分眾35-44歲女性族群衝上1.10，除搶下同時段韓劇冠軍，更是當天全日韓劇榜第一。

下週一（7日）將播出精采完結，金喜善也邀請了與她擁有超過20年交情的好友宋允兒客串，宋允兒接到邀約後，爽快答應，相當期待和好姊妹再次同台演戲的難得機會，她將特別以「死刑犯」現身，畫面一曝光讓劇迷又驚又喜。