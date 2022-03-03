俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭仍在進一步升級，局勢非常緊張。西方陣營的經濟制裁可能難以立即制止普丁的侵略行為。德媒認為，只有聯手中國，才能真正使俄羅斯陷入孤立境地，因此德國政府有必要同北京展開相關的討論。

《德國之聲》引述《法蘭克福彙報》一篇題為《通往莫斯科之路繞不過北京》的評論稱，那種認為中國會無條件忠實於俄羅斯的觀點顯然是錯誤的。在安理會就俄羅斯決議案的表決中，中國投了棄權票。中國駐聯合國大使張軍的表述讓人有理由認為，北京並不支持俄羅斯的軍事行動。中國外長王毅也強調，「現在的情況是大家都不希望看到的」，他再度敦促各方以和平手段解決爭端。

評論指出，儘管普丁和習近平之間有著密切的戰略共識，但除此之外，中國還會在多大程度上為俄羅斯經濟提供支持，目前仍是未知數。即便不支援國際社會的制裁行動，中國仍有制裁俄羅斯的有效途徑，比如放棄新簽署的天然氣協定。事實上，一些中國的銀行已經開始限制為進口俄羅斯天然氣提供融資。

聯合國安理會上中美英法4國代表正在嚴肅地討論俄羅斯侵略烏克蘭的議案。中國最後投下棄權票。（圖／路透）

評論說，不容低估的是，俄羅斯對烏克蘭發起的軍事行動，也將使中國付出沉重的經濟代價。這場戰爭不僅震動了全球股市，也導致了供應鏈緊張、航運漲價以及全球性的通脹，俄烏戰爭也使中國的一帶一路專案面臨重大風險。此外，從長遠來看，歐美陷入不穩定狀況，並不符合中國的利益。後疫情時代的經濟復蘇本來就面臨種種困難，歐盟的動盪註定會產生更大的負面影響。

評論認為，同北京開展直接對話是德國政府目前的當務之急，因為只有這樣，才能瞭解北京的意圖，也才能當面敦促北京支持歐盟的立場。「鑒於德中雙方密切的經濟關係，德國絕不應低估自己對中國的政治影響力。對俄羅斯的制裁證明德國政府並非經濟掛帥，德方對烏克蘭提供的軍事援助，想必也會給北京留下深刻的印象。」

不過，評論也表示，要讓北京對俄羅斯的施加影響，北京註定會為此開出條件。但瞭解北京開出什麼價碼也非常重要，而且要越早越好。因為只有這樣，德國政府內部以及歐洲夥伴之間才能展開相關討論，決定具體可以給北京什麼好處。在多極化的當今世界，在歐洲陷入戰爭的今天，處理危機時必須要大膽而冷靜地研判各種可能方案。