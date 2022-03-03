興達電廠開關站事故造成今（3）全台大停電，各縣市民眾哀號不斷，嘉義市晚間仍有F組住戶持續停電，有人痛批「F組是次等公民嗎？都停3個半小時了」，不過也有人發現停電不減愛吃美食的決心，市區某間知名火雞肉飯在漆黑中仍大排長龍，還有其他店是民眾在店內「點蠟燭」吃飯。

該火雞肉名店為「阿樓師」火雞肉飯，臉書「綠豆嘉義人」有網友分享1張店外大排長龍的照片，笑說停電也不能阻止想吃美食的決心，其他網友笑說「火雞：就不能因爲停電休息一下別吃好嗎」、「東門火雞肉飯也是，如果機車大燈很亮小老闆還會麻煩你照一下。」

興達電廠開關站事故造成今（3）全台大停電，各縣市民眾哀號不斷，嘉義市晚間仍有F組住戶持續停電，有人痛批「F組是次等公民嗎？都停3個半小時了」。（翻攝自臉書「綠豆嘉義人」）

市區某間知名火雞肉飯在漆黑中仍大排長龍，還有其他店是民眾在店內「點蠟燭」吃飯。（翻攝自臉書「綠豆嘉義人」）

嘉義地區下午有民眾反應「怎麼又停電了？」，台電嘉義區處原先說明，下午3點40分開始緊急分區輪流停電，停電50分鐘，由E組先執行停電，下午4點30分供電換F組停電，孰料傍晚6點多時卻有民眾反應F組仍未恢復供電，台電嘉義區處緊急道歉澄清，指F組是緊急卸載停電，目前F組仍停電中。

F組執行停電範圍包含嘉義市區3萬2000戶、民雄、中埔、大林、水上、新港、太保、義竹、東石、朴子、鹿草、竹崎、番路、梅山、布袋、大埔等部分區域，共影響約9萬1000戶。