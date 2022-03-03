摩根大通2日示警，西方制裁讓俄羅斯倒債風險大增，俄國3月有7億美元本幣與外幣公債需償還。在此同時，穆迪（Moody's）與惠譽（Fitch）基於相同理由，將俄羅斯主權債信評等一口氣調降六級，降至垃圾級。

鑑於制裁將重創俄國經濟和推高違約風險，穆迪投資人服務公司與惠譽不約而同調降俄國信評，穆迪由「Baa3」降至「B3」，惠譽由「BBB」調降至「B」，兩家機構皆暗示可能進一步降評。

值得一提的是，標普全球評級（S ＆ P Global Ratings）日前已經將俄國信評降至垃圾級，意味著三大信評機構皆給予俄國不到投資級的評等。

俄國擁有龐大的外匯存底，理論上有能力償債，但西方凍結俄國部分資產和其他制裁措施，影響俄國還債能力。

摩根大通指出，美國制裁俄國政府，俄國央行禁止向外國投資人支付票息反制，以及支付鏈中斷，皆提高俄國向海外支付票息的障礙。摩根大通新興市場策略師在報告中指出，制裁大幅提高俄國債券違約的可能性。

摩根大通分析師指出，俄國第一個關鍵時點是3月16日，當日有兩筆票息到期，但如同俄國多數債券，這兩筆票息也享有30日寬限期，因此正式違約日期推延至4月15日。

俄國的外債負擔約400億美元，以俄國的經濟規模來說，金額並不大，但倒債可能引發連鎖反應。

國際金融協會（IIF）與凱投宏觀（Capital Economics）估計，俄國逾6000億美元的外匯存底中，有半數因西方制裁遭到凍結。凱投宏觀指出，其餘半數大多是黃金，不易變現。

部分分析師認為，克里姆林宮可能準備倒債，懲罰歐美重擊俄國經濟。對沖基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass）直言，「普丁100％會違約。」