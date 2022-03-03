中和警將設置管制點，適時引導車輛上山，除避免壅塞保持順暢外，也確保交通安全。（中和警分局提供）

中和警將設置管制點，適時引導車輛上山，除避免壅塞保持順暢外，也確保交通安全。（中和警分局提供）

每年農曆2月2日為「福德正神」聖誕，亦逢俗稱「頭牙」。新北市中和警分局預判，民眾為祈求土地公賜福，諸事圓滿順遂，自3月3日（農曆2月1日）起，於中和烘爐地沿線將出現大量祈福、朝拜人車潮。

為了讓民眾能開心出遊、祈福，中和警分局超前部署、用心縝密規劃勤務，並動員警力及義交人員加強交通疏導，以期在土地公誕辰期間，讓民眾能快樂平安順利踏青及朝拜。另因疫情管制入廟人數等因素，為避免民眾車輛可能排等於山區蜿蜒陡坡，造成交通安全疑慮，中和警將設置管制點，適時引導車輛上山，除避免壅塞保持順暢外，也確保交通安全。

中和警分局表示，烘爐地南山福德宮平時信徒眾多、香火鼎盛，土地公誕辰期間勢必湧入大量人車潮，因烘爐地停車場車位有限，山區道路會車不易，且無替代道路可供改道行駛。為維護上下山車流順暢，中和警分局除協調相關單位期前會勘討論疏導策略外，並增派義交加強交通疏導及管制措施，以緩解當地車多壅塞情事。

由於今年春節期間規劃接駁車專用路線及調撥車道，民眾評價良好、效果頗佳，本次交通疏導措施比照實施，並啟用興南路二段32巷旁太湖山莊停車場做為民眾停車及接駁場，接駁車自停車場駛出直行華新街-右轉華新街-右轉興南路二段159巷後，左轉進調撥車道，於烘爐地上山方向至興南路2段242巷口實施車輛調撥(行駛下山對向車道)，僅准接駁車輛、公車及特種車輛等行駛，後續自興南路2段260之1號往山上方向，視車流狀況實施車輛調撥，民眾車輛靠右派排等、接駁車等特種車輛靠左行駛專用車道，下山車輛維持1車道通行。

中和警分局呼籲，駕駛朋友，屆時行經上述路段，請配合警察及義交人員疏導及管制，發揮耐心減速慢行，以共同維護交通安全及順暢。