Apple TV＋全新影集《外放特務組》改編自HBO政治題材熱門喜劇《副人之仁》，找來曾以《最黑暗的時刻》拿下奧斯卡影帝的「英國變色龍」蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）主演，他從《終極追殺令》、《哈利波特》到《黑暗騎士》等作品，變化多端的性格和外型，無一不被詮釋地惟妙惟肖，這次將化身歇斯底里實則的諜報長官。

故事背景為英國諜報單位軍情五處，蓋瑞飾演專門搜集單位內部「魯蛇」的邊緣部門主管傑克森蘭柏，這些常出紕漏、曾締造烏龍事蹟的探員都會被調職到被戲稱是「泥沼」的部門。調查能力絕佳，性格卻異常暴躁的傑克森，早已無心帶領團隊，直到魯蛇們某次意外中發現關鍵線索、誤打誤撞擊中罪犯，讓傑克森有了要帶領他們翻身的決心。幽默中帶點諷刺卻又扣人心弦，對廢柴的同情和鼓勵不自覺油然而生。

除了蓋瑞歐德曼，該劇也找來曾獲得英國電影學院「明日之星獎」的傑克洛登（Jack Lowden）、《一級玩家》奧莉薇雅庫克（Olivia Cooke）等多位後起之秀。他更將與曾在《最黑暗的時刻》合作的奧斯卡影后提名克莉絲汀史考特湯瑪斯（Kristin Scott Thomas）再次搭擋。還有《權力遊戲》中飾演大麻雀的喬納森普萊斯（Jonathan Pryce）也將特別現身演出。該劇第一季共6集，4月1日首播2集，每週五更新1集。