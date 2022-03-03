搶春季國旅度假商機，台北美福大飯店攜手瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店於3月4日至6月30日推出「坐擁山林 享在美福」二泊四食住房優惠，無需連續住宿，兩人成行悠遊「瓏山林蘇澳」，體驗全年恆溫的蘇澳冷、熱泉，品嚐精選輕食分享餐，帶著專案搭贈的蘇澳好玩券暢遊南方澳。「台北美福」則提供倚山傍水的城市慢活，連賣專案每房加贈的3000元餐飲券可自由享用飯店六間主題餐廳，還可乘著美麗華摩天輪欣賞台北風情，跟著美福限定大直散策地圖，漫遊台北大城小事。總價值40298元的雙城住宿專案，優惠價20000元。

擁有天然冷、溫泉的「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」，純白色建築體、藍色馬賽克磚泳池，映襯著中央山脈起點七星嶺的綠意，呈現絕美歐式莊園景致。預訂專案可入住擁有冷、溫雙泉的頂級客房，享受以親水為主軸規劃的多樣冷、溫泉水區、親子水療區與景觀裸湯區，體驗全年恆溫的蘇澳冷泉與稀有的碳酸氫鈉溫泉泡湯樂趣。於週三指定日入住，再享房型免費升等至和式或西式套房。

除感受飯店歐式莊園、水療泡湯悠閒外，午後可規劃一趟南方澳輕旅行。搭乘專案提供的專車來回定點接駁，帶上南方澳特色景點地圖及網羅鄰近特色主題展館與觀光工廠等優惠的蘇澳好玩券，按圖索驥走訪南方澳，穿梭小鎮巷弄、漫步港邊日常，感受百年漁港的活力與特色店家美食。傍晚時分可品嘗專案「推薦輕食分享組」，結合宜蘭與南方澳特色食材的料理，恰到好處的份量與經典必嚐的美味，讓人吮指難忘。最後於飯店頂樓景觀裸湯區泡湯，於星空映照下暖身舒心。

位於大直基隆河畔的「台北美福大飯店」獲觀光局卓越五星、米其林指南及世界奢華酒店等獎項肯定，倚山傍水的地理環境，於喧囂的都市叢林裡享有獨特的自在悠靜。位處交通便利之地，除享受寧靜，更享有便利。專案提供的「行政客房」擁有15坪的舒適空間，每房均設有德製可調式淋浴柱、美國百年品牌席夢思床墊等頂級配備。入住加贈適用美福飯店各餐廳的3000元餐飲抵用券，可品嚐獲米其林一星肯定的「米香」台菜餐廳，擁有港潮美饌的「潮粵坊」，由日籍料理長坐鎮的「晴山」日本料理餐廳，義大利主廚領軍的「GMT義大利餐廳」，或是融合多國美饌的「彩匯自助餐廳」，多元美食自由品嚐。

專案另提供鄰近的美麗華摩天輪搭乘券，眺望不一樣的台北之美。跟著美福手繪風大直散策地圖，自由走訪大直、內湖特色景點。住宿期間可至戶外恆溫泳池徜徉波光池畔，或放鬆享受男、女三溫暖徹底放鬆舒心，翌日享用彩匯豐盛的自助早餐。此外，預訂專案均贈送人氣伴手禮「美福拌拌麵」，每盒八入共四款風味的拌麵，在家也能輕鬆品嚐星級美味。週一至週四入住，還可享免費房型升等禮遇。