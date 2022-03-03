在大陸「兩會」（全國人大和政協會議）開會前夕，市場關注來自企業界政協委員、人大代表的提案，寧德時代、格力電器、奇瑞汽車、天能控股等知名企業董事長近日相繼提案，不約而同都把焦點放在電池領域。

其中，大陸全國政協委員、寧德時代董事長曾毓群遞交四份提案：一、參照抽水蓄能建立新型儲能容量電價機制。二、加快大陸電池碳足跡研究並建立中歐互認機制。三、儘快採取有效措施，推動國內鋰資源保供穩價。四、優化大容量鋰電池道路運輸管理體系，幫助新能源產業健康發展。

綜合陸媒報導，在大陸「雙碳」（2030年碳達峰、2060年碳中和）目標下，新能源占比逐步提高，新型儲能和抽水蓄能是提升發電容量充裕度、保障新型電力系統安全穩定運行的重要支撐。

曾毓群指出，目前，以電化學儲能（即以鋰電池為代表的各類二次電池儲能）為主的新型儲能技術，具備毫秒級快速回應與雙向調節的優勢。不受地理條件限制且建設週期短，可提高電網事故快速恢復能力，減少負荷損失，隨著技術快速進步，也被公認為是最有發展前景的儲能技術路線。

然而，大陸政府已公布針對抽水蓄能的容量電價機制，但發展空間更大的新型儲能，不享有容量電價政策。對此，曾毓群建議，應破除制約市場競爭的各類障礙和隱性壁壘，參照抽水蓄能建立適用新型儲能特點的容量電價政策，形成穩定合理的收益空間，建構公平競爭的市場發展環境，促進各類儲能的健康發展。