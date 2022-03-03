37歲女星楊晨熙曾在兒童台擔任「果凍姐姐」，2016年轉戰戲劇、節目通告及經營副業，賺了3間房產、2輛名車，今（3日）發文曝好消息，原來她的車庫又有新成員，是一台要價448萬保時捷跑車。

楊晨熙去年11月就說過想要換車，果然在3個多月後實現心願，228連假期間在社群平台透露，原本在賓利雙門和賓士G car之中猶豫，因為很多人推薦保時捷，加上沒開過，便買下保時捷Cayman718 GTS 4.0，一開始不適應鑰匙是插左邊、逆轉發動，還有輪胎會發出『哐啷哐啷』的聲音，以為剛開就壞，後來才知道引擎在後面，所以聲音是正常的。

楊晨熙今（3日）再度於社群平台PO「香車配美人」的照片，畫面中，她穿著露肚子的貼身洋裝，輕輕地坐在保時捷引擎蓋上，並將一雙美腿向前伸展，讓許多網友紛紛大讚：「好漂亮的晨熙，很棒的新車」、「恭喜，太適合你了」、「賺翻啦」。

楊晨熙不只長得漂亮，還很有商業頭腦，根據《三立新聞網》報導，楊晨熙靠經營居酒屋、餐酒館和投資髮廊等，平均月收20萬，再把存下的錢投入房市滾錢，目前在松山區、內湖區和林口區都有房產。