有「最美性學博士」稱號的許藍方，因分享性學知識知名度大開，去年捲入不倫戀，對象是已婚男醫師，讓她遭正宮提告求償3百萬，形象大傷，之後她走出陰霾繼續經營事業，近日更成為小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》的班底之一，而她也重提不倫戀真相，小S聽了都傻眼忍不住開罵。

許藍方近日在《小姐不熙娣》中提到，跟異性閨密容易發生問題，坦言當初把對方當好友，會分享心事和聊天，沒想到之後才得知男方說得都不是真的，而她也透露不倫戀爆發後，男方還拜託她幫忙，因為絕對不能失去家庭，讓許藍方心軟答應，結果卻幫到自己也很慘，變成她被捲入「破壞人家家庭」的醜聞中。

雖然許藍方用詞謹慎小心，沒明說男方的名字，但一旁來賓提醒是最近的新聞，小S才恍然大悟，許藍方也坦言其實新聞的照片有些是別人的，透露男方習慣就是事發了，就會推責「都是那個女生黏著我」。

因此許藍方知道男方的個性，一直跟他維持距離，但她也都知道男方做過哪些事情，結果這次男方要求她幫忙，她心軟害得自己很慘，讓她既無奈又傻眼，而小S聽了也不禁喊話「你可不可以醒著過人生」，許藍方也直言「知道他另一半也很可憐，可是那時候心情也很亂」，如今心情已恢復平靜，只希望風波快點落幕。