俄羅斯攻打烏克蘭已一周，造成國際情勢大亂，期間烏俄雙方也曾進行談判，但首輪談判破局。烏克蘭總統府顧問3日向《路透社》表示，烏克蘭代表團已啟程前往白俄羅斯布列斯特州，晚間將與俄羅斯展開第二輪談判。對此，前民進黨立委郭正亮直言，談判應該是談不出結果，因為普丁的構想，很可能是想拿下整個大烏東地區，並循白俄羅斯模式，由俄國和大烏東簽訂「友好條約」，在其境內蓋軍事基地。

俄烏第二輪談判有轉圜? 郭正亮預告"這結果" @中天新聞

郭正亮今(3日)在中天政論節目「大新聞大爆卦」表示，談判應該是談不出結果，因為和談條件中，除了北約中立化的問題是可以談的，但是去軍事化和去納粹化就很難了，因為這牽涉到政權改組的問題，烏克蘭總統澤倫斯基估計不會同意這些事情。

郭正亮指出，他推測，普丁的構想，應該是想拿下整個大烏東地區，而若拿下大烏東地區，未來就可能會循白俄羅斯模式，由俄羅斯和大烏東簽訂友好條約，並在其境內蓋軍事基地。

郭正亮續指，因此俄羅斯接下來會強攻奧德薩、哈爾科夫、馬里烏波爾，這3處正好是一個三角形，郭正亮推測，打下來之後，將可能要求俄軍在這幾處駐軍，但不會用強迫的方式，因為國際輿論交代不過去，而是要求烏克蘭政府改組，由新政府和其簽訂互助友好條約，比照烏東剛獨立的2個共和國，就可以順理成章的駐軍，這也是為什麼普丁要拋出「去軍事化」的想法，且另一方面，還可以讓烏克蘭失去發展核武能力。

但是，郭正亮也坦言，從現況來看還沒到那樣的階段，因為澤倫斯基並不認為自己會戰敗，所以很不幸的，戰爭只好繼續升級。

主持人詢問，俄軍接下來進攻力道會更大嗎？有無逼烏克蘭就範的可能？尤其現在在談判一定要施壓。郭正亮回應，普丁若想在烏克蘭成立新的魁儡政府，可能將出現兩種發展，第一，澤倫斯基讓步，答應某些條件，諸如烏克蘭中立化、簽互助友好條約，但前提是澤倫斯機要能夠擺平內部。另一種可能，則是澤倫斯基誓死不屈，由俄羅斯自組新政府，但組了能不能穩定，這沒有人知道。