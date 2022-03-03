1名網友日前在汽車保養廠驚見1輛皮卡小貨車的車身兩側被噴漆上「退車」2字，推測是車主不滿該車又無法退車，憤而漆上2字，也有其他網友認為是該車準備重新烤漆，才隨意漆上字，還有人笑說「提示用路人我要倒車了」。

該名網友在臉書「爆料公社二社」發表照片，照片中1輛疑似某美國知名廠牌的輕型小貨車車身兩側被黑色噴漆漆上「退車」，該貨車停放在1處保養廠裏頭，讓原PO懷疑是否是車廠與車主結怨，或是車主遭人亂噴漆，再交由車廠處，也有一可能是車主買車後想退車遭拒，一怒之下自行噴漆。

1名網友日前在汽車保養廠驚見1輛皮卡小貨車的車身兩側被噴漆上「退車」2字，推測是車主不滿該車又無法退車，憤而漆上2字。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

原PO發文說「發生什麼事！才覺得這車不錯 卻在保養廠外看到這一幕 請問有同好爆雷嗎？」其他網友則留言「因為明天排假，怕值班的同事忘記這台車要退，所以做了一個小記號提醒同事」、「烤漆吧！反正都要重烤了，隨便亂畫最後也是摩掉」、「把漆噴成這樣，能退嗎」、「應該是有重大瑕疵 ，車主才會這麼做」。

也有網友笑說「提示用路人我要倒車了」、「情侶吵架，可能是要噴人渣一類的字，但不會寫」、「廣播：倒車請注意！！！至於車上的字是給聾胞識別的」；先前1名瑪莎拉蒂車主因失聯，遭女友在車的四周噴漆「渣男」，事後才得知車主是想給女友驚喜，沒想到卻意外促成鬧劇。