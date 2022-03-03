台北天成大飯店即日起至4月28日限時限量推出「平日免費升等家庭房住房專案」，舉凡透過官網或電話訂房，週一至週四入住每晚2222元，再享免費升等至四人溫馨家庭房，等同四人同住每人平均只要556元，本專案週五、週六、週日及連續假期不適用，專案可以399元加購早餐一客。

因應即將到來的白色情人節，無論是驚喜的禮物、難忘的旅行或是情人節大餐，都是歡慶佳節不落俗套的好選擇。台北天成大飯店旗下百合西餐廳推出情人節雙人套餐，即日起至3月15日情人節雙人套餐優惠價1099元，凡三日前預訂再享9折優惠，套餐內容包含外酥內嫩的酥炸半雞、醬燒滋味豐富的美式經典BBQ豬肉堡、肉質鮮美Q彈香煎虎斑蝦兩隻與特選紅酒兩杯搭配半自助式Buffet可輕鬆享用沙拉吧、飲料、水果與甜點，伴隨美饌佳餚度過溫馨浪漫又滿足的饗宴。

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