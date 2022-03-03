台電供電異常 台鐵南靖-嘉義單線通行 恐午夜才恢復 21:472022/03/03 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電供電異常，晚間南靖-嘉義間列車將有所延誤。（示意圖／台鐵提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵官網公告，受台電供電設備異常影響，自20：03起，西部幹線南靖站至嘉義站間南下/北上列車以東線單線行車，預計23:59恢復。其餘幹支線列車正常運行。 台電承諾「明天供電不會有問題」 大停電補償方案最高9折 局部限電擴大至雲林以南各縣市 太陽下山供電不足 #台電 #台鐵 #列車 #南靖 #嘉義 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 全台多處停電！台電揭主因：低頻動作產生 09:462022/03/03 生活 全台大跳電 藍委酸民進黨以「大躍進」方式推綠能 15:032022/03/03 政治 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 全台大停電ATM停擺 富邦銀：南部仍有分行未復電 已啟動發電機 16:232022/03/03 財經 全台大停電 台鐵「屏東=金崙」仍停駛 影響2320名旅客 12:082022/03/03 生活 上班注意！北捷文湖線傳系統異常「40人被關在車上」 東湖站擠滿通勤族 08:462022/03/03 生活 入夜電還沒來！嘉義分區停電 F區仍無電可用 台電急回應 19:002022/03/03 生活 台電高層緊張！晚上尚缺400萬瓩電力 恐分區輪流限電 16:532022/03/03 生活 台電：中北部中午前正常供電、南部中午陸續恢復 10:392022/03/03 財經 移動的五星餐廳 台鐵鳴日廚房30日啟航 04:102022/03/03 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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