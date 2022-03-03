台鐵官網公告，受台電供電設備異常影響，自20：03起，西部幹線南靖站至嘉義站間南下/北上列車以東線單線行車，預計23:59恢復。其餘幹支線列車正常運行。

台電承諾「明天供電不會有問題」 大停電補償方案最高9折
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