新店警分局主動提報新北市政府公安聯合稽查小組拆除。（新店警分局提供）

新北市新店警分局去年8月在新店山區一處無門牌號碼鐵皮屋，查獲改造槍枝工廠，為杜絕該處所再次成為藏汙納垢的治安死角，新店警分局主動提報新北市政府公安聯合稽查小組，運用第三方警政與市府跨局處合作，展現政府鐵腕手段，以澈底清除「治安汙染源」。

新店警分局表示，經市府工務局、拆除大隊等單位到場同步實施聯合稽查，認定違章建築事實明確，市府立即決議強勢處置，屋主得知政府決心，且擔心委託公家單位拆除還得負擔相關費用，不敢心存僥倖，遂選擇自行僱工拆除。

市府公安小組表示，為貫徹市長「安居三箭－新北三安大執法「治安、公安、交安」違法零容忍的政策，將持續結合市府行政團隊力量投入打擊犯罪，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，即報請公安小組進行稽查，利用第三方警政清除「治安汙染源」，也呼籲民眾倘發現周遭可疑場所，立即打「110」向警方報案，也呼籲房屋所有人應避免將房子提供給不法分子使用，造成社會治安疑慮而損及自身權益。