今晚9：33高雄全面送電 民眾歡呼：終於有電了 21:542022/03/03 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台大停電，3日晚間7時，高市岡山仍未復電，街頭一片黑漆漆。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電，身為重災區的高雄直到今晚9時33分才全面送電，家住在三民區的一棟社區大樓電一來集體狂歡「終於來電」，網友也陸續回報家中也復電，路上紅綠燈也幾乎全亮，交通恢復順暢。 台電鳳山區處所轄管區域是在晚間8時56分全面復電、目前停電變電所：無，停電饋線0條。至於台電高雄區處所轄區域在晚間9時33分已全部送電，剩餘2條饋線為事故停電搶修中，與今早停電事故無關。 台中市有10區41萬戶停電 中午前可全部復電 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 #停電 #恢復供電 #送電 #停電 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》電來了！21時陸續完成送電 全台剩2地1.7萬戶搶修中 17:252022/03/03 生活 全台停電衝擊 新光三越三多店、高雄遠東SOGO中午恢復營業 13:122022/03/03 生活 電來了！屏東62萬餘戶全復電 恆春半島結束近12小時沒電噩夢 21:562022/03/03 生活 屏東21鄉鎮仍停電中 停電戶數達19萬餘戶 12:092022/03/03 生活 台中41萬餘戶大停電 經復電送電仍有近11萬餘戶 11:022022/03/03 生活 高雄38區全面復電 這3區明午前恢復供水 22:282022/03/03 生活 全台大停電 高雄81萬戶復電 104萬戶仍無電可用 13:332022/03/03 生活 診所停電「疫苗陷生存危機」 醫憂：最慘恐全報廢 10:442022/03/03 生活 慘！停電還停水 高雄14區下午開始沒水用 4日中午恢復供水 15:202022/03/03 生活 剩1.7萬戶待復電 賠償問題比照513大停電 22:222022/03/03 財經 高雄多區再傳二度停電 連神明也遭殃 網友怒：快瘋了 17:112022/03/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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