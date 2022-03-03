全台大停電，身為重災區的高雄直到今晚9時33分才全面送電，家住在三民區的一棟社區大樓電一來集體狂歡「終於來電」，網友也陸續回報家中也復電，路上紅綠燈也幾乎全亮，交通恢復順暢。

台電鳳山區處所轄管區域是在晚間8時56分全面復電、目前停電變電所：無，停電饋線0條。至於台電高雄區處所轄區域在晚間9時33分已全部送電，剩餘2條饋線為事故停電搶修中，與今早停電事故無關。