台電屏東區處3日下午4時突公布除「H組」的6萬餘戶外全停電，使得全屏55萬餘戶無電可用，經近5小時後，終於全部復電，而期間幾乎沒復電過的恆春半島等地，也終於結束近12小時沒電可用的噩夢，有商家趕緊關下鐵門，就怕等等又停電。

全台3日一早大停電後，屏東陸續有鄉鎮部分停電，截至下午2點40分，已恢復45萬3765戶，剩17萬4114戶停電，不料下午4時許，台電屏東區處接獲通知，除列為H組的饋線用戶外全停，復電時間待通知。

晚間8點30分許，陸續有鄉鎮開始復電，民眾歡呼不已，大喊「電終於來了」，也有商家趕緊將鐵門拉下，就怕又停電無法關門，恆春張姓業者說，從早停到晚，中間從沒復電過，她是賣吃的，食材可能損失慘重，好險電來了，至少可以關店門減少損失。

屏東區處指出，晚間9點24分，針對曾停電的62萬7869戶，變電所已全數送電，但目前尚有3饋線，約1萬7000戶有零星事故，由巡修部門搶修中。