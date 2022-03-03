今天上午全台大停電，嘉義地區下午有民眾反應「怎麼又停電了？」，今天下午4點30分供電嘉義地區F組緊急卸載電力，晚上8點起部分地區陸續復電，晚上9點22分全部完成復電。

F組執行停電範圍包含嘉義市區、民雄、中埔、大林、水上、新港、太保、義竹、東石、朴子、鹿草、竹崎、番路、梅山、布袋、大埔等部分區域，共影響約9萬1000戶。