不用再摸黑了！嘉義地區晚上9點22分全數復電 22:002022/03/03 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 此為電塔示意圖。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午全台大停電，嘉義地區下午有民眾反應「怎麼又停電了？」，今天下午4點30分供電嘉義地區F組緊急卸載電力，晚上8點起部分地區陸續復電，晚上9點22分全部完成復電。 F組執行停電範圍包含嘉義市區、民雄、中埔、大林、水上、新港、太保、義竹、東石、朴子、鹿草、竹崎、番路、梅山、布袋、大埔等部分區域，共影響約9萬1000戶。 全台瘋狂停電 PTT文瞬間洗3頁災情 網喊扯爆：才三月欸 全台大停電 台股急殺百點 萬八得而復失 #嘉義地區 #恢復供電 #停電 #分區停電 #大停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電來了！屏東62萬餘戶全復電 恆春半島結束近12小時沒電噩夢 21:562022/03/03 生活 台中市有10區41萬戶停電 中午前可全部復電 11:392022/03/03 生活 台電高層緊張！晚上尚缺400萬瓩電力 恐分區輪流限電 16:532022/03/03 生活 全台大跳電！沈榮津、王美花院會急離席 政院稍晚對外說明 10:492022/03/03 政治 入夜電還沒來！嘉義分區停電 F區仍無電可用 台電急回應 19:002022/03/03 生活 今晚9：33高雄全面送電 民眾歡呼：終於有電了 21:542022/03/03 生活 機車大燈幫照明 嘉義停電人氣雞肉飯排爆「點蠟燭也吃」 21:412022/03/03 社會 台電卸載部分電力 台南13區停電共計6萬戶受影響 17:342022/03/03 生活 基隆6.1萬戶大停電「僅中正區倖免」共計3人受困電梯 10:152022/03/03 社會 全台大停電 南科園區壓降一度跳電 11:002022/03/03 財經 除了「H組」全停電！屏東逾55萬戶停電 2萬戶停水 17:142022/03/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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