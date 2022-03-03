面對俄軍大舉進攻，烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊，向歐洲議會發表演講，獲得與會者全體起立鼓掌。中華戰略學會研究員張競認為，假如總統是讀稿機，不讀稿就講不出話，那就要想辦法去演。

張競3日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，俄烏戰爭要結束只有三種狀況，尤其現在已經在談判，第一個狀況是完全打贏；第二個狀況是完全打輸；第三個狀況，雙方不知道誰會打贏，打下去絕對會得不償失。

張競接著指出，至於談判何時會有突破？當兩邊覺得得不償失，就會更退一步。俄羅斯談判維持低階的官員，烏克蘭連國防部長都出來了，其實內心想談判的是烏克蘭。張競也分析認為，俄羅斯不會血洗基輔，因為這會增加戰後處理問題的仇恨；而俄軍幾乎都打在講俄語的區域，卻放開講烏克蘭語的地區，俄羅斯在用兵上有所取捨。

張競表示，他要肯定烏克蘭總統，他在歐洲議會的演講非常經典。這告訴我們一件事，當危機的時刻，假如總統是個讀稿機，不知道怎麼去講，就是去哭去求也要想辦法演，而不是到了那裡卻不知道「劇本」在哪裡？不讀稿就講不出話，那可真是危急。因此，今天要當領袖人物，不但要會演講，甚至還能去求救兵。