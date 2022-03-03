111年度學科能力測驗成績於3月1日放榜，新北市南山中學郭恩理同學六科(國文、英文、數學A、數學B、社會、自然)獲得90級分，四科60級分有張庭碩、鄭博允、陳冠穎、郭恩理，四科59級分有温竣翔、林嶸峻、林后辰、陳誼倩、呂家同5人，四科58級分7人莊心妤、黃翊瑄、呂紹誠、江秉儒、陳世嘉、張峻齊、傅悅恆，四科52級分以上共79人，單科滿分共計103人，單科達頂標以上 529人，成績亮眼奪目。

獲得6科90級分大滿貫的郭恩理表示，漫漫三年的準備，在學測收穫了滿意的成果，多謝學校提供安心優質的環境，老師的教導和引領，同學間彼此的激勵和鼓勵，父母的陪伴支持，少了身邊這許多助力，就不會有今天的我。

郭恩理笑說學習過程中要適當加入一些休閒活動，這是一場馬拉松，不是百米衝刺，一直繃緊的彈簧是很容易斷裂的，我也很想多玩一點，在讓自己愉悅放鬆的事物上恢復身心的彈性，才會有能力應付不斷的挑戰。如果一路都繃的緊緊的，最後卻崩潰就太可惜了，白費了一路以來的努力。

張庭碩表示，這次很開心能在學測拿到6科89級分的成績，尤其是國文，從第一次模考的12級分，後來每次進步1級分，最後成功在4模與學測拿到滿級分，實在是很感人，我目前的第一志願是台大電機，因為學科中對物理與數學特別有興趣，從國中開始就參與學校培訓課程，後來參加台大物理資優營，高三時得到新北市學科能力競賽物理組的第一名。也曾得過IMC決賽的金牌、AMC12傑出以及TRML的三等獎。社團方面，曾參與過校內攝影社，並在科學實驗社以及TEDx社擔任幹部，協助籌辦TEDx演講，在過程中得到許多寶貴經驗，並學習團隊合作的精神。

陳冠穎表示，從高二下開始便著手準備學測，在過程中會感到疲憊、想放棄，當一切辛苦化為成果時得到的感動會有種一切都值得的感受。尤其每次模考都與60級分擦身而過，但並未因此氣餒，在尚未學測前，自身的潛力都是無可限量。同時建議面臨學測的同學把握高中時光多參加競賽或檢定，以此次數A為例，部分題目其實跟TRML和TMT競賽有異曲同工之妙，需要特定的切入和技巧才能有效解出答案。