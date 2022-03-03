大陸中央紀委國家監委3日通報，為持續推進追逃追贓和跨境腐敗治理，宣佈「天網2022」行動正式啟動。其中大陸國家監委將帶頭展開職務犯罪國際追逃追贓專項行動；公安部祭出「獵狐」專項行動；中國人民銀行會同公安部展開預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動。

此外，大陸最高人民法院也會同最高人民檢察院，展開犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件追贓專項行動，中央組織部則會同公安部等，展開違規辦理和持有證件專項治理等工作。

回顧去年的「天網2021」行動共追回外逃人員1273人，其中「紅色通知」人員22人、監察對象318人，並追回贓款167.4億人民幣。

據中新網報導，大陸中央反腐敗協調小組國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作辦公室近日召開會議，研究部署2022年反腐敗國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作，啟動「天網2022」行動。

該會議要求，要堅決貫徹十九屆中央紀委六次全會精神，以「四項主張」為引領加強反腐敗國際合作，加大跨境腐敗治理力道，不斷實現「不敢腐、不能腐、不想腐」一體推進戰略目標。