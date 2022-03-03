副總統賴清德3日晚間在圓山飯店設宴款待來訪的美國前國務卿蓬佩奧一行人，蓬佩奧走進會館聽到媒體高喊對台灣的感想時比起大拇指表示讚。（鄭任南攝）

副總統賴清德3日晚間在圓山飯店設宴款待來訪的美國前國務卿蓬佩奧（中）與夫人蘇珊（左）一行人，在外交部長吳釗燮（右）陪同走進宴會場館。（鄭任南攝）

副總統賴清德3日晚間在圓山飯店設宴款待來訪的美國前國務卿蓬佩奧一行人，受邀的台積電創辦人張忠謀（右）與張淑芬（左）夫婦攜手走進宴會場館。（鄭任南攝）

副總統賴清德今晚在圓山飯店宴請前美國國務卿蓬佩奧，並請來台積電創辦人張忠謀伉儷、欣陸控股公司董事長殷琪等人作陪，賴清德特別準備鳳梨乾給蓬佩奧享用，強調這是台灣人的好客，也是對這位敢言、真誠的國際友人，發自內心的感佩及歡迎。

賴清德宴請蓬佩奧，張忠謀、殷琪作陪。（取自賴清德臉書）

今晚的餐宴還有民進黨立委羅致政、外交部長吳釗燮陪同，餐會入場前，媒體詢問蓬佩奧「喜歡台灣嗎？」，蓬佩奧也比出「讚」的手勢。

賴清德今晚也在臉書表示，有朋自遠方來，當然用美食宴之，今天代表蔡英文總統在圓山飯店，與張忠謀 、張淑芬夫婦等人，一同對美國前國務卿蓬佩奧台灣行，表達誠摯歡迎之意。

賴清德宴請蓬佩奧，張忠謀、殷琪作陪。（取自賴清德臉書）

賴清德宴請蓬佩奧，張忠謀、殷琪作陪。（取自賴清德臉書）

他說自己特別準備了蓬佩奧思念的鳳梨乾和佳餚迎賓，「這是台灣人的好客，也是對這位敢言、真誠的國際友人，發自內心的感佩及歡迎」。

賴清德指出，西點軍校出身的蓬佩奧，過去曾大力推動台美兩國在國防安全、民主人權、經貿、科技及教育等領域的合作，不只撤銷台美來往限制，也對強化台灣安全、建立雙邊機制提供實質幫助。

他說，台美都共享民主自由對人權的普世價值，期盼與理念相同、價值相近的國際友人，能有更頻繁、密切的長期合作，讓彼此友誼更加深厚，也希望蓬佩奧伉儷以及同行的余茂春、李察森，「此行順利愉快、圓滿成功」。