做了結紮手術，還讓另一半懷孕，有位42歲人夫在網上發文，他首先坦承因女同事勾引外遇，期間對方不小心懷孕，為此他在五年前就做結紮手術，也維持婚外情至今；今年3月收到老婆「兩條槓」驗孕棒，他崩潰表示難道「就這樣幫別人養孩子嗎」；文章一出網笑他「天生一對絕配」、「現世報」，但也有網友要他冷靜、「去做親子鑒定」、「結紮還是有機率會懷孕」。

一名42歲人夫在「匿名公社」發文，他表示與老婆結婚10年，在兒子3歲那年，某次和其他部門女同事因出差同住一間房，由於加班太晚又正值夏天，他被穿著單薄擦著香水的女同事勾引上床；2017年偷吃時他不小心讓女同事懷孕，只好請假陪女同事做流產手術，他也做輸精管結紮手術，兩人之後維持5年的婚外情。

直到今年3月老婆竟意外懷孕，他表示為了不讓老婆懷疑自己婚外情，和老婆每個月都有性生活，當他收到老婆「兩條槓」驗孕棒時，又不能說出5年前已結紮，便懷疑老婆也在外偷吃懷孕；因此，他向老婆提出養不起小孩，建議做人工流產，兩人還為此吵架；他哀怨表示難道「就這樣幫別人養孩子嗎」。

文章一出，網友留言表示「這是你當渣男要付出的代價」、「網外互打免費 」、「渣男還想討貼」、「天生一對絕配」、「冥冥之中自有定數」、「一山還比一山高」、「反正兩個都出軌 直接說已經偷偷結紮不就好」、「這就是現世報嗎」、「只能說個人造業個人擔」。

不過也有網友表示要人夫冷靜思考「先驗驗DHA」、「去做親子鑒定」、「結紮還是有機率會懷孕」、「帶套結紮避孕環避孕藥 以上這些都沒有百分百」、「結紮還是有千分之一的機會懷孕」、「生下來偷偷驗DNA」。

人夫偷吃女同事早結渣，老婆竟拿驗孕表示懷孕了；網友笑天生一對絕配、現世報。（翻攝自匿名公社）

人夫偷吃女同事早結渣，老婆竟拿驗孕表示懷孕了；網友笑天生一對絕配、現世報。（翻攝自匿名公社）