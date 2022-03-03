俄羅斯入侵烏克蘭刺激國際油價飆漲，三菱日聯金融集團（MUFG）的分析顯示，油價這波漲勢跟2007-2008年如年一轍，當時油價曾創下每桶150美元的新高，但隨後需求銳減，導致油價在全球經濟衰退中暴跌。還有分析師指出，每次發生石油危機，美國經濟都會衰退。

受到市場擔心供應可能中斷影響，倫敦布蘭特原油期貨3日一度觸及119.84美元，為2012年初以來首見；紐約西德州原油升抵116.57美元，則是2008年以來首見。

三菱UFJ金融集團（MUFG）的新興市場研究部門主管Ehsan Khoman表示：「鑑於原油極度短缺，油價與供應的邊際供應成本嚴重脫節，以至於它們正走向需求破壞。早在地緣政治危機爆發前，國際原油市場已面臨供應短缺，俄烏衝突只是加劇情況惡化。

彭博資訊資深商品策略師Mike McGlone認為，2022年的能源價格飆升可能複製2008年走勢，布蘭特原油自2008年觸頂以來，已三度出現約8成的跌幅，俄羅斯入侵烏克蘭可能引發全球經濟衰退，進而壓抑原油需求。油價在突破每桶100美元後，可能暴跌8成。

中國交銀國際研究部主管洪灝指出，歷史上，每一次石油危機或油價飆升，接踵而來的就是美國經濟衰退，如今油價漲勢為近50年來首見，「上次油價在這麼短的時間飆升到如此高度，那還是1973年的石油危機。」目前美國的實際收益率已跌到戰後有數據以來最低，之前只有1975年和1980年兩次石油危機期間見過這樣的場面，而兩次都爆發美國停滯性通膨、經濟衰退、股債雙殺。也就是說，每一次石油危機或油價飆升，都伴隨著貨幣體系的重塑。