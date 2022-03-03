澎湃新聞3日報導，大陸國家衛健委公布今年2月1日至28日，大陸累計報告1527例本土新冠確診病例，分布於19省市自治區46地。3月1日，大陸新增本土確診71例，涉及12個省市區；3月2日，新增本土確診54例，涉及14個省市區。近期大陸的疫情，呈現點多、面廣、頻發，Delta和Omicron變異株疊加流行的特點。

2月25日，為期40天的2022年春運結束。隔天大陸國務院聯防聯控機制發布會上，交通運輸部應急辦副主任周旻表示，各地相關部門加強進站、候車、乘車等運輸各環節疫情防控，嚴格落實消毒通風、測溫掃碼、控制客座率等措施，未發生疫情通過客運場站和交通運輸工具傳播的情況，實現了疫情不因春運擴散的既定目標。

過去一個月來，廣西百色、江蘇蘇州、遼寧葫蘆島、內蒙古呼和浩特等地成為疫情重點地區。其中百色、蘇州為Omicron疫情，葫蘆島、呼和浩特為Delta疫情。

2月5日，廣西百色報告新增6例確診病例，至2月16日，此輪疫情累計本土確診病例271例，此後疫情得到控制。2月14日至26日，江蘇蘇州累計報告新冠本土病例114例，27日，蘇州本輪疫情中首次無新增。2月28日、3月2日，江蘇分別新增3例、1例本土確診病例。據3月2日蘇州舉行的新聞通氣會，2月28日以來發現的4例本土確診病例都來自集中隔離點，係同一家庭成員先後檢出陽性。

2月8日，遼寧葫蘆島報告1例本土確診病例。2月10日的發布會上，葫蘆島市衛健委副主任魏祖巍表示，經中國疾控中心基因測序比對，首發病例感染病毒株與牡丹江綏芬河市疫情早期病例高度同源。專家組初步分析，本次疫情可能由外地返鄉人員輸入，經節假日期間同村居住或探親等活動引發。

葫蘆島市本次疫情病毒毒株分型屬於Delta變異株，潛伏期長、傳播性強，據葫蘆島官方通報，某患者一個人的傳播鏈條就造成了65人感染。據葫蘆島官方發布的資訊，2月18日-21日24時，葫蘆島市社會面已連續4天清零，疫情防控取得階段性成效。2月24日，葫蘆島報告新增本土確診病例18例，葫蘆島市衛健委副主任周嬌陽對此解釋，轉入黃碼醫院的部分患者和陪護人員大部分達到了發病的高發期。

2月8日至3月1日，葫蘆島累計報告本土確診204例，3月2日無新增。

2月15日，內蒙古呼和浩特報告2例本土確診病例，為一起新的境外輸入引發的本土疫情。呼和浩特市疾控中心副主任王大偉在發布會上介紹，此次疫情輸入呼和浩特後，經2月8日在新城區一家酒店舉辦的兩場婚宴引發疫情傳播擴散。由於病毒潛伏期較長，加之春節期間人員流動頻繁，引發多點爆發。2月15日至3月2日，呼和浩特累計報告394例新冠確診病例。