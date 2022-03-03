俄烏戰火延燒，烏克蘭人民因戰亂遭受生命財產的重大威脅，據聯合國難民署（UNHCR）統計，過去六日有逾66萬人次逃離家園。外交部透過財團法人賑災基金會自昨天下午2點20分開立烏克蘭捐款專戶，截至今天下午5點鐘，捐款金額合計達7964萬元，捐款人數總計達15677人，其中最高一筆捐款為200萬元。

賑災基金會感謝各界熱心響應，發揮人飢己飢、人溺己溺的人道救援精神。後續將遵守專款專用原則，用以協助烏克蘭醫療援助、難民收容安置及供應民生必需品等項目。外交部表示已請駐波蘭代表處聯繫波蘭政府其指定的非政府組織，將台灣人民的溫暖愛心捐款儘速送達，以提供烏克蘭難民最及時的幫助。

賑災基金會表示，自帳戶開通以來，亦有許多熱心民眾來電詢問捐款相關事宜，為提供正確訊息及即時釋疑，賑災基金會開設捐款諮詢專線（(02)8912-7779），接聽時間為每日08：30～20：30，本次收款機關土地銀行亦特別開設專線電話(02) 2523-1063。若民眾對捐款方式、收款機構、收據抵稅等相關問題有疑問，歡迎來電洽詢。亦可使用傳真（02-8912-7638）或Email（[email protected]）方式詢問。