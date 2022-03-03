金材昱（左）和鄭秀晶在《瘋狂愛上你》中相愛相殺。（Disney＋提供）

影音平台Disney＋宣佈將為觀眾帶來更多不同類型的韓國高品質影視作品，光是2022年就有超過20部作品，今（3日）曝光片單，包含李鐘碩、「少女時代」潤娥主演驚悚劇《黑話律師》；朴炯植、韓韶禧主演浪漫音樂影集《單戀原聲帶》；金材昱、Krystal（鄭秀晶）主演浪漫喜劇《瘋狂愛上你》；以及劉在石、李光洙、「少女時代」俞利主持的密室逃脫節目《 韓星地帶：逃脫任務 》，陣容相當堅強。

首先登場的《瘋狂愛上你》講述數學天才CEO盧高鎮（金材昱飾）開始不斷收到不明來源的死亡威脅， 因此精心策劃一場追蹤計劃，打算揪出犯人。計劃展開沒多久，內向安靜又勤奮的秘書李信雅（鄭秀晶飾）就被診斷出絕症，並決心對那位苛薄挑剔的上司執行一連串報復行動，偶然間卻不小心發現盧高鎮的異狀。全劇共16集，自3月7日起上線。

緊接著是《單戀原聲帶》講述作曲家恩秀（韓韶禧飾）在創作道路上奮鬥多年後，邀請自己最好的朋友宣宇（朴炯植飾）與她同住幾個星期，幫助她一同創作一首講述單戀心境的歌曲。但恩秀不知道的是這8年來，宣宇一直偷偷暗戀著她。觀眾可以從劇中一窺2人如何遊走在友情與愛情曖昧不明的邊界，及在日復一日的相處中，2人間的氛圍悄悄產生變化。全劇共4集，自3月23日起上線。

還有尚未宣布上線日期的《黑話律師》 講述一位三流律師在被迫接手一樁謀殺案件後，卻意外捲入一場關係錯綜複雜的陰謀，讓他的生活有了始料未及的改變，而備受威脅的絕對不僅僅是他的職業生涯；以及《韓星地帶：逃脫任務》將大明星們丟進各式各樣的主題房間和虛擬空間，設計意想不到的層層關卡，挑戰誰能夠成為最後贏家。

還有先前就已有公布包括由知名網路漫畫家姜草（Kang Full）作品改編之《超能天賦》（Moving），故事講述了3個青少年發現他們非比尋常的的力量，找來柳承龍、趙寅成、韓孝周主演；以及《鳴梁：怒海交鋒》崔岷植睽違24年重返小螢幕領銜主演的《地下精英》（暫譯），網羅孫喜久、李東輝和《魷魚遊戲》許泰誠、金姝怜等多位實力派演員。

華特迪士尼公司亞太區內容與開發部負責人甘蕙茵女士表示：「我們專注於高品質的故事敘述，並創造出可以與觀眾產生情感共鳴和文化連結的內容。作為長期的創意夥伴，迪士尼與亞太區備受讚譽的創作者們攜手合作，將他們引人入勝的內容與世界上最棒的故事加以結合。」