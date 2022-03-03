逐步淘汰燃煤發電 菲律賓重啟核能發電 22:092022/03/03 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓重新啟用核能發電，總統杜特蒂簽署行政命令，將核電納入國家能源組合中。在菲國逐步淘汰燃煤發電之際，重啟核能對飽受季節性停電和高電價的菲律賓而言，可謂重大里程碑。不過反核人士也對重啟核能發電感到擔憂。 全台大停電 群創路竹廠停電 啟動發電機維持生產 全台大停電 消防署統計電梯受困案多 #發電 #菲律賓 #核能 #燃煤 #淘汰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電引眾怒 朱立倫：民進黨不能再用愛發電 11:332022/03/03 政治 全台大停電 台南市緊急開設一級災害應變中心 12:262022/03/03 生活 全台無預警大停電 蔡英文明赴高雄興達電廠視察 19:372022/03/03 政治 303全台大停電 截至中午恢復7成 12:292022/03/03 財經 全台大停電 新竹區11所變電所受影響 10萬餘戶停電 10:492022/03/03 生活 全台多處停電！台電揭主因：低頻動作產生 09:462022/03/03 生活 高雄永安養殖戶自力救濟 啟動發電機替虱目魚增添空氣 18:052022/03/03 生活 303全台大停電 雙北138萬停電戶午前已全數復電 12:292022/03/03 財經 全台大停電ATM停擺 富邦銀：南部仍有分行未復電 已啟動發電機 16:232022/03/03 財經 工商社論》捨棄意識形態，才能掌握最佳「淨零排放路徑」 04:102022/03/03 財經要聞 303全台大停電 500萬戶停電、陸續復電 11:202022/03/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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