菲律賓重新啟用核能發電，總統杜特蒂簽署行政命令，將核電納入國家能源組合中。在菲國逐步淘汰燃煤發電之際，重啟核能對飽受季節性停電和高電價的菲律賓而言，可謂重大里程碑。不過反核人士也對重啟核能發電感到擔憂。