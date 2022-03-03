美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三赴國會作證時表態支持3月升息一碼的作法，而歐洲央行（ECB）即便面臨物價飆漲仍將維持鴿派立場，這將使得歐美利差擴大，加上市場擔憂俄烏戰事恐拖累歐洲經濟，導致歐元徘徊於21個月低點。

歐元兌美元3日盤中貶值0.2％至1.1097美元，接近前一日創下的1.1058美元，此為2020年5月以來最低。

鮑爾周三前往眾院金融服務委員會進行半年一度的貨幣政策報告。他表示，儘管俄烏戰事對於美國經濟前景帶來不確定性，但為了對抗通膨飆漲，他支持Fed於3月15～16日例會開始「謹慎地」啟動升息循環並調升利率一碼。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師普拉夫克（Antje Praefcke）指出，雖然市場紛紛下修對於Fed升息幅度的預估，但分析師認為，ECB緊縮貨幣政策步調將大幅落後Fed。

普拉夫克表示：「因應通膨升溫，ECB沒有採取相對應升息手段，加上歐洲經濟成長恐怕走疲，這些都是不利歐元的因素。」