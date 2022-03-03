在影劇演出來看，金鐘視后黃姵嘉造型古今皆宜、可酷可甜，在新片《該死的阿修羅》中，在片中飾演事業心重的工作狂上班族，片中對未婚夫賴澔哲咄咄逼人，此次接受本報邀請，她以Bottega Venenta(BV)、MSGM粉彩套裝，搭配台灣高級珠寶品牌JHENG jewellery，展現更柔美版的事業女強人。

黃姵嘉自嘲自己是不及格女孩，穿戴JHENG jewellery經典系列丹泉石鑽石項鍊770萬元、同系列丹泉石鑽石戒指83萬6000元，分享購買飾品挑選注重設計感、紀念價值。（Photo/JOJ PHOTO、服裝/MSGM、妝髮/劉光馨wawa）

演出《該死的阿修羅》角色「Vita」，黃姵嘉認為非常有難度，「她內心有很多糾結與轉變，情緒起伏大要把每個轉折做好不太容易。」其中有場戲是要一鏡到底拍攝被客戶「譙」到哭，「我其實個性比較好強，不會在外人面前崩潰。」從沒這種經驗的她，卻必須在一個鏡頭內做完平靜上班、遭受委屈、崩潰的過程，那場戲試了很多次，對戲、演出客戶的劇組表演指導，為逼哭她，更是一連串怒罵她很多難聽的內容，直戳她淚點，順利完成。另場戲，她對著宅在家中打電動的劇中未婚夫賴澔哲大罵，也讓她對工作與生活平衡有感觸，直說「要怎麼在工作中保有自己，不只是當個只會工作的機器人，大家應該都在學習。」而她在感情生活中，比較注重一些相處上的小地方，尤其是對方若不理解自己時，就易踩到地雷，但她也笑著補充：「現實不會罵的那麼戲劇化啦，還是會比較理性、冷靜一點。」

JHENG錦鯉系列天然蛋白石黃鑽戒指，18K白金材質、蛋白石、黃鑽石、黑瑪瑙、白鑽石，錦鯉可轉動設計， 58萬 3000元。（JHENG提供）

JHENG錦鯉系列天然彩剛鑽石胸墜，18K白金材質、彩剛、珊瑚、A貨冰翡、黑瑪瑙及白鑽石，胸墜兩用設計， 99萬 4400元。（JHENG提供）

此次她搭配台灣高級珠寶品牌JHENG jewellery，呈現不失柔美的女強人面貌，但她自嘲自己是不及格的女生，平時不太花時間、打扮，也不常配戴飾品，「但我喜歡有設計感、材質比較特別的飾品。」購買飾品時，價格不是她的考量，反而是會看珠寶、飾品會不會令人聯想到某人、某事，對於她來說飾品除了是服裝的配件，更是用來紀念重大事件、人物的。如同JHENG追求以獨樹一格的設計、精心挑選的寶石，打造出承載祝福、可承繼傳家風範的珠寶作品。《該死的阿修羅》將於3月11日上映。

JHENG紅寶珍珠翡翠鑽石墜飾，18K白金材質、A貨翡翠、紅寶、天然無核珍珠、月光石、黑鑽、彩鑽及白鑽石，胸墜兩用設計，195萬 8000元。（JHENG提供）

JHENG彩色剛玉碧璽臉譜墜飾，18K白金材質、碧璽、紅寶、彩剛、剛玉、月光石、藍寶、梨形鑽及白鑽石，胸墜兩用設計，107萬 8000元。（JHENG提供）

JHENG臉譜系列 黃翡鑽石胸墜，18K白金材質、A貨黃翡、A貨冰翡、A貨翡翠、月光石、彩剛、黑鑽、梨形鑽及白鑽石。胸墜兩用設計， 52萬 8000元。（JHENG提供）