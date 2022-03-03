法比歐去年參與史詩劇作《斯卡羅》，不僅以戲劇、電視、廣告等作品出現在螢光幕前，也在電影圈嶄露頭角，並且創立製作公司身兼CEO。頗具商業頭腦的「霸總」，除了演技不差，投資眼光也相當精準，早在3、4年前就已佈局加密貨幣，去年起也開始研究NFT，他認為藝術和科技結合是趨勢，而區塊鏈不可替代的特性，更能在元宇宙中創造無窮可能。

談起近期關注的NFT項目，除了國際市場大熱的無聊猿、Azuki等，法比歐表示，他相當看好一項不久前經由友人介紹，由美國與台灣本土團隊規劃、日本動畫團隊加持的跨國NFT項目HyperSenseHumans 「超感知人類」，與該NFT團隊深聊後，對於項目本身所要傳達的精神，與未來進軍娛樂產業的規劃相當認同與契合。

法比歐興奮透露，HSH團隊將會運用他金髮碧眼、高貴帥氣的特徵，替他量身訂做一支專屬角色。他看到客製化NFT後，更有十足信心！

被問對於NFT的未來發展是否有更多期待，法比歐表示：「NFT創作藝術可以跟更快速直覺的與大眾交流，我相信未來會激發更多超棒的火花！非常期待NFT可以在元宇宙元年的今後，創造屬於它的獨特藝術、音樂與更多可能性。」